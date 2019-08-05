«Локомотив» сдвинулся с торгов

По требованию главы республики Александра Бречалова в Удмуртии пройдет инвентаризация всех спортивных объектов. Одновременно он запретил их продажу или сдачу в долгосрочную аренду без согласования с руководством региона. Поводом стала намечавшаяся продажа территории стадиона «Локомотив» в Ижевске, где все помещения и трибуны уже были ранее приватизированы. Участок хотели купить за 7 млн руб., в пять раз дешевле первоначальной стоимости. Властям республики предстоит решить проблему с собственниками объектов и найти финансы на реконструкцию стадиона.

С просьбой спасти стадион в Ленинском районе Ижевска к Александру Бречалову обратилась семья железнодорожников. «Они рассказали, что все ветераны просят сделать что-то со стадионом "Локомотив". Коллеги из прокуратуры меня информировали, что мы его собираемся продать»,— рассказал глава региона на аппаратном совещании 5 августа. Он потребовал провести тотальную инвентаризацию подобных сооружений.

«Без моей подписи, без моего личного акцепта ни один объект идти в долгосрочную аренду или продажу не может. Запомнили? У нас так хорошо с инфраструктурой спортивной? Нет! Первый зампред, курирующий отрасль, не знает (о готовящейся продаже стадиона — “Ъ-Удмуртия”). Минспорт не знает»,— отметил господин Бречалов.

Позднее на брифинге он рассказал, что стадион был выставлен на продажу по решению руководства АО «Культурно-спортивный комплекс "Зенит"», собственником которого является республика. На торги по первоначальной цене в 36 млн руб. никто не заявился, в итоге объект хотел купить за 7 млн руб. единственный участник. «Господин Кайгородов (директор КСК «Зенит»— “Ъ-Удмуртия”) мне вполне логично объяснил, почему выставили на продажу, но я поставил на "стоп", и сейчас мы будем разбираться, что там происходит. К слову сказать, плоскостные сооружения вокруг стадиона уже проданы до этого»,— отметил глава Удмуртии.

Дмитрий Кайгородов сообщил “Ъ-Удмуртия”, что сейчас речь идет о продаже земельного участка под стадионом «Локомотив».

«Земельный участок находится в собственности КСК "Зенит". Сложность в том, что на этом земельном участке располагаются объекты недвижимости, которые еще в 2015 году установленным порядком проданы третьим лицам. Это как раз и гаражи, и сам стадион, и трибуны, и административное здание. По факту получается, что кроме земельного участка ни на что полномочий у нас нет»,— рассказал господин Кайгородов.

По его словам, решение о продаже объектов принималось предыдущим руководством республики и КСК «Зенит». Теперь они принадлежат коммерческой структуре, которую он не стал называть. Кроме того, сам земельный участок также в 2015 году был сдан в аренду на 49 лет. «Думаю, что в ближайшие время со стороны руководства поступят указания на какие-то действенные меры, которые можно предпринять, чтобы соблюсти интересы всех сторон»,— сказал директор КСК «Зенит».Он добавил, что земельный участок будет снят с продажи.

Депутат городской думы Ижевска Михаил Молоков считает, что продажу любых крупных объектов, находящихся в собственности республики или города необходимо согласовывать с депутатами. «Надо советоваться, ведь речь идет не о какой-то квартирке, а о крупном спортивном объекте. Необходимо все схемы по отчуждению согласовывать, спрашивать общественное мнение. Кто видел условия продажи в данном случае? Может завтра там появился бы не стадион, а выросли многоквартирные дома. В данном случае решение о приостановлении торгов принято правильное»,— отметил господин Молоков.

По словам господина Кайгородова, назначение данного земельного участка предполагает размещение только спортивных сооружений. Власти республики в настоящее время намерены рассмотреть возможности реконструкции стадиона, в том числе варианты привлечения финансирования со стороны РЖД.

Михаил Красильников