В Казани из-за дождя упал строительный кран

В Казани сегодня на стройке дома в жилом комплексе «Салават Купере» опрокинулся гусеничный самоходный кран марки РДК. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Татарстана, в момент падения крановщика в кабине машины не было, жертв нет.

В министерстве пояснили, по предварительной версии, кран рухнул, поскольку «из-за сильного дождя размыло грунт» под плитами, на которых стояла машина: «Плиты накренились, и кран упал, потеряв устойчивость».

В Минстрое отметили, что сегодня кран не был задействован в работах.

По данным министерства, подрядчиком строительства является компания «Тимерханстрой», заказчиком - ГИСУ, техзаказчиком - УКСиР Казани.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"