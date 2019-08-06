Генпрокуратура обнаружила искажение данных по лесным пожарам властями регионов

Генеральная прокуратура утверждает, что власти Иркутской области искажали статистику, которая касается лесных пожаров. «Установлены факты <…> отражения недостоверных сведений о возгорании, расстояния до населенных пунктов и искажения данных о времени ликвидации»,— заявил представитель управления по надзору в сфере охраны окружающей среды Генпрокуратуры Роман Федосов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «достоверно можно говорить» об искажениях в Иркутской области и некоторых других регионах. Каких именно, он не уточнил, сказав, что проверка идет по Красноярскому краю, при этом в Бурятии такого не зафиксировано. «Из Генпрокуратуры у нас никаких претензий нет по поводу того, что какие-то не те данные были, поэтому нам сложно сейчас комментировать. Нам непонятно, с какими цифрами там не согласны», — сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Николай Воронов