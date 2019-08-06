Регионы вдохнут Ozon

Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Они появятся на базе магазинов ГК «Обувь России», которая предлагает собственные площади для выдачи заказов другим игрокам розничного рынка. Для обувного ритейлера это неплохая прибавка к выручке, так как он получает за свои заказы комиссию.

Интернет-магазин Ozon договорился с «Обувью России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и другие) об использовании ее магазинов в качестве пунктов выдачи заказов. Об этом “Ъ” рассказали в Ozon.ru и подтвердили в «Обуви России». В рамках сотрудничества количество пунктов выдачи онлайн-площадки увеличится на 470 точек, поясняют в Ozon. Они появятся до конца 2019 года в Дальневосточном, Сибирском, а также в Северо-Западном, Южном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах.

«В первом полугодии 2019 года продажи Ozon в регионах выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — потенциал спроса там очень высок»,— говорит представитель Ozon Григорий Орлов. В компании рассчитывают, что партнерство с «Обувью России» позволит увеличить долю онлайн-ритейлера в Сибири и на Дальнем Востоке.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году со штаб-квартирой в Новосибирске. Основным акционером и гендиректором ПАО «ОР» выступает Антон Титов с долей 50%, free float составляет 48%, еще 2% принадлежит иным акционерам. Как следует из публичной отчетности, в первой половине 2019 года консолидированная неаудированная выручка группы год к году выросла на 19,3%, до 5,35 млрд руб. В 2018 году продажи «Обуви России» составили 11,55 млрд руб.

Интернет-магазин Ozon работает на российском рынке с 1998 года, находится под управлением ООО «Интернет-решения». По собственным данным, в 2018 году выручка составила 42,5 млрд руб. Зимой 2019 года компания отказалась от бесплатной доставки.

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы, по данным Data Insight, в 2018 году обеспечили доставку 59 млн посылок в России, или 17% от их общего числа. Речь идет о растущем рынке — с 2016 года этот показатель увеличился с 5%, в основном за счет снижения доли собственных доставок интернет-магазинов. В пресс-службе Ozon поясняют, что платят новому партнеру комиссию за выданные и принятые на возврат посылки. По данным источников “Ъ” на розничном рынке, эта сумма может составлять до 5% от общей суммы заказов.

ГК «Обувь России» развивает проект пунктов выдачи онлайн-заказов для сторонних игроков с осени прошлого года. С группой работают транспортная компания DPD Group и служба доставки Pick Point. Кроме того, «Обувь России» получает дополнительную возможность анализировать спрос потребителей, отмечает руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов.

Ozon работает и с другими партнерами — например, с розничными магазинами МТС или X5 Retail Group. Кроме собственных ПВЗ часть заказов интернет-магазин доставляет через «Почту России», с которой у него заключено стратегическое соглашение. Всего в России действует более 3,4 тыс. ПВЗ, доступных пользователям Ozon.

Сейчас онлайн-ритейлер занят расширением своих хабов — складских помещений, но там, где онлайн-площадка может пользоваться чужими ПВЗ, она обязательно это делает, добавляет господин Кургузов. Кроме того, за счет подобного сотрудничества происходит увеличение скорости доставки, что наращивает количество заказов на одного потребителя.

Никита Щуренков