Регионы вдохнут Ozon

Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Они появятся на базе магазинов ГК «Обувь России», которая предлагает собственные площади для выдачи заказов другим игрокам розничного рынка. Для обувного ритейлера это неплохая прибавка к выручке, так как он получает за свои заказы комиссию.
Интернет-магазин Ozon договорился с «Обувью России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и другие) об использовании ее магазинов в качестве пунктов выдачи заказов. Об этом “Ъ” рассказали в Ozon.ru и подтвердили в «Обуви России». В рамках сотрудничества количество пунктов выдачи онлайн-площадки увеличится на 470 точек, поясняют в Ozon. Они появятся до конца 2019 года в Дальневосточном, Сибирском, а также в Северо-Западном, Южном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах.
«В первом полугодии 2019 года продажи Ozon в регионах выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — потенциал спроса там очень высок»,— говорит представитель Ozon Григорий Орлов. В компании рассчитывают, что партнерство с «Обувью России» позволит увеличить долю онлайн-ритейлера в Сибири и на Дальнем Востоке.
ГК «Обувь России» основана в 2003 году со штаб-квартирой в Новосибирске. Основным акционером и гендиректором ПАО «ОР» выступает Антон Титов с долей 50%, free float составляет 48%, еще 2% принадлежит иным акционерам. Как следует из публичной отчетности, в первой половине 2019 года консолидированная неаудированная выручка группы год к году выросла на 19,3%, до 5,35 млрд руб. В 2018 году продажи «Обуви России» составили 11,55 млрд руб.
Интернет-магазин Ozon работает на российском рынке с 1998 года, находится под управлением ООО «Интернет-решения». По собственным данным, в 2018 году выручка составила 42,5 млрд руб. Зимой 2019 года компания отказалась от бесплатной доставки.
Пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы, по данным Data Insight, в 2018 году обеспечили доставку 59 млн посылок в России, или 17% от их общего числа. Речь идет о растущем рынке — с 2016 года этот показатель увеличился с 5%, в основном за счет снижения доли собственных доставок интернет-магазинов. В пресс-службе Ozon поясняют, что платят новому партнеру комиссию за выданные и принятые на возврат посылки. По данным источников “Ъ” на розничном рынке, эта сумма может составлять до 5% от общей суммы заказов.
ГК «Обувь России» развивает проект пунктов выдачи онлайн-заказов для сторонних игроков с осени прошлого года. С группой работают транспортная компания DPD Group и служба доставки Pick Point. Кроме того, «Обувь России» получает дополнительную возможность анализировать спрос потребителей, отмечает руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов.
Ozon работает и с другими партнерами — например, с розничными магазинами МТС или X5 Retail Group. Кроме собственных ПВЗ часть заказов интернет-магазин доставляет через «Почту России», с которой у него заключено стратегическое соглашение. Всего в России действует более 3,4 тыс. ПВЗ, доступных пользователям Ozon.
Сейчас онлайн-ритейлер занят расширением своих хабов — складских помещений, но там, где онлайн-площадка может пользоваться чужими ПВЗ, она обязательно это делает, добавляет господин Кургузов. Кроме того, за счет подобного сотрудничества происходит увеличение скорости доставки, что наращивает количество заказов на одного потребителя.