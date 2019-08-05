«Митинг на Сахарова можно расценивать как паузу или перегруппировку сил»

Более 100 человек арестованы в Москве по итогам несогласонных акций 27 июля и 3 августа. 5 августа суд отправил в СИЗО еще троих — Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева. По версии следствия, Кононов, в частности, распылил газ и прорвал полицейское оцепление. На акции 3 августа, по неофициальным данным, задержали около 1 тыс. человек. На допросы выезжали следователи СК, которые ведут соответствующие дела о массовых беспорядках. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что в грядущие выходные дело ограничится разрешенным митингом на проспекте Сахарова.



Утро понедельника начинается уже привычно — с арестов и уголовных дел. Впереди большие процессы «новой болотной». Реакция федеральных каналов телевидения также привычная — на улицы вышли хулиганы и провокаторы, «цветные революционеры». Что же дальше? Чем это все закончится? Есть ли будущее у российского протеста? И ждать ли в итоге каких-либо перемен хотя бы в институте выборов? На самом деле ответ очевиден: чем меньше граждан во все в это вовлечено, тем меньше надежды на перемены. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов дал больше интервью «Российской газете», где изложил свое видение текущих событий. Это можно смело считать поводом к очередным выступлениям. По словам чиновника, социологические опросы свидетельствуют о том, что так называемые независимые кандидаты не набрали бы и 1%, что выборы им не нужны, они тестируют свои «оранжевые» технологии, чтобы попытаться прорваться в Госдуму в 2021 году, и что институт сбора подписей доказал свою эффективность.

На что еще можно обратить внимание? Горбунов привел в пример Сергея Митрохина, который внезапно оказался конструктивным кандидатом, хотя ранее его тоже отказались регистрировать. Но если за них никто не проголосует, зачем тогда снимать с выборов. Логичнее показать всю несостоятельность «оранжевых» кандидатов. Тем не менее пока что, похоже, в будущие выходные планируется мирный разрешенный митинг на Сахарова. Он, скорее всего, будет многочисленным. Это можно расценивать как паузу или перегруппировку сил: впереди сентябрь, кульминация — сами выборы. Если говорить о московском парламенте, то есть большие основания полагать, что голосование будет протестным, и в итоге победит наша «сверх политически активная» системная оппозиция. Может быть, и не победит, но получит неплохой результат. Пока что сверху нам намекают на то, что Мосгордума никому не интересна, избиратель попросту не придет. Да и вообще это ненужный институт. У нас же есть мэрия, с которой так хорошеет столица.

Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное Читать далее

При всем при этом низкая явка может привести к тому, что придут только политически активные и те кого, мягко говоря, попросят. Последних всегда меньше, а вот недовольных больше. Есть еще один интересный тезис, что указанная выше системная оппозиция очень не хочет выигрывать на выборах и будет стараться, как-то затормозить свою победную поступь. Тем интересней будет, учитывая, что выборы предстоят по всей стране, в первую очередь в Санкт-Петербурге, где все тоже неоднозначно. Хотя благодаря Москве ситуация там отошла на второй план. Возможно, это поможет главному кандидату. Кроме того, нельзя исключать неких шагов от власти, чтобы отвлечь граждан от дурных мыслей. Они читаются — враг не дремлет, теснее ряды, долой НАТО, Госдеп и «пятую колонну» внутри страны. Как бы то ни было, все это в совокупности трудно назвать прекрасным будущем для России. Оно где-то заблудилось и никак не наступит. И вновь борьба, покой нам только снится.