Суд отложил пересмотр дела о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд отложил первое заседание по пересмотру уголовного дела в отношении двух фигурантов, обвиняемых в гибели детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года. Пересмотр дела врио главы регионального Роспотребнадзора Людмилы Котович и бывшего руководителя управления ведомства Анатолия Коваленко отложено до 4 сентября, сообщает «Интерфакс».

При этом уточняется, что причиной отсрочки заседания является «отсутствие сведений об извещении потерпевших надлежащим образом».

Ранее «Ъ» писал, что всего на скамье подсудимых по «сямозерскому делу» оказались шесть человек: директор ООО «Парк-отель "Сямозеро"» Елена Решетова, ее заместитель, начальник детского оздоровительного лагеря Вадим Виноградов, работники учреждения Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович.

Решетова и Виноградов в итоге получили реальные сроки по 9,5 лет колонии общего режима, Круподерщиков был осужден на 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, однако освобожден из-за истечения срока давности, а Котович, Коваленко и Ильин оправданы в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, в результате трагедии на Сямозере, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых, из-за шторма погибли 14 несовершеннолетних.