Правительство договаривается о расторжении инвестконтракта «Социальной инициативы»

Как пояснили “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области, не позднее 30 августа власти рассчитывают подписать акт передачи в областную собственность земельного участка общей площадью 4,28 га в районе улицы Медицинской, на котором находится недостроенный жилой комплекс «Социальной инициативы». По сообщению пресс-службы, областное правительство обращалось в Министерство обороны РФ с тем, чтобы военные расторгли инвестиционный контракт от 15 июня 2005 года «О застройке земельного участка, являющегося собственностью Российской Федерации…».

В настоящее время проект соглашения о расторжении инвестконтракта, подписанный со стороны министерства социальной политики Нижегородской области, направлен для подписания в подведомственное Минобороны ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений».

Напомним, 348 обманутых дольщиков коммандитного товарищества (товарищество на вере) «Социальная инициатива» были расселены за счет бюджета более десяти лет назад. Недостроенные дома давно перешли в областную собственность и, вероятно, со временем будут демонтированы. Окончательный разрыв старых правоотношений по проекту «Социальной инициативы» и процесс передачи земельного участка растянулся на долгие годы, вероятно, по причине длительных бюрократических процедур в военном ведомстве.

Иван Сергеев