Начальником уголовного розыска Краснодарского края назначен Александр Бондарев

Новым руководителем управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю назначен полковник полиции Александр Бондарев. Ранее он занимал должность начальника полиции УВД по Сочи.

В краевом главке сообщили, что Александр Бондарев служит в органах внутренних дел с июля 2004 года. В 1996 году он окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2000 году - Краснодарский институт экономики, права и естественных специальностей. В 2018 году новый начальник угрозыска окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Также господин Бондарев награжден государственными и ведомственными наградами.

Дмитрий Михеенко