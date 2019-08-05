Борис Вишневский обратился к Александру Беглову в связи со «сгоном» уборочной техники на митинг 3 августа

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение на имя врио губернатора города Александра Беглова, в котором попросил его объяснить большое скопление уборочной техники возле площади Ленина 3 августа, где проходил согласованный митинг. Он считает, что ее присутствие не может иметь никакого отношения к мирному и законному мероприятию. Депутат сообщил, что насчитал на акции у Финляндского вокзала около 20 уборочных машин.

Как пояснил господин Вишневский, его интересует, за счет каких расходных статей бюджета были направлены машины, сколько денег потрачено на бензин, оплату водителям и прочее. Также он уточнил у врио губернатора, увидят ли петербуржцы эту технику на улицах города, когда потребуется уборка, в частности зимой.

В конце обращения парламентарий поинтересовался, «какова ответственность городской администрации за очевидно нецелевое использование уборочной техники, согнанной со всего города».

Напомним, что митинг на площади Ленина «Петербург за Москву» был согласован и прошел спокойно. В самом начале акции были задержаны несколько провокаторов.

Олег Дилимбетов