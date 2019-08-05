В Анапе боец Росгвардии спас тонувшего в море мальчика

Майор полиции Николай Братик, сотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, вытащил из воды тонувшего ребенка, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Офицер во время отпуска находился на пляже в Анапе, где услышал крики о помощи. Мать 11-летнего мальчика, услышав крик сына, стала звать на помощь, первым к тонущему ребенку бросился майор Николай Братик. Оказалось, у ребенка свело ноги судорогой, он стал уходить под воду, в этот момент его схватил сотрудник Росгвардии и вытащил на берег. Медицинская помощь мальчику не понадобилась. Мать спасенного ребенка спросила, как зовут мужчину, и его друзья, находившиеся на пляже, сообщили, что тот служит в Росгвардии. Женщина написала благодарственное письмо руководству управления Росгвардии, в настоящее время решается вопрос о представлении Николая Братика к награде, сообщили в ведомстве.

Анна Перова, Краснодар