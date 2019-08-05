Банк «Возрождение» приглашает держателей карт «Мир» делать выгодные покупки в сети магазинов «Дочки-Сыночки»

Банк «Возрождение» приглашает клиентов – держателей карт «Мир» принять участие в совместной акции национальной платежной системы и сети магазинов «Дочки-Сыночки». До конца лета за любую покупку по карте «Мир» начисляется CashBack 7%. Предложение действует по 31 августа 2019 г.



Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на privetmir.ru, привязать карту «Мир» в личном кабинете, и совершать покупки в магазинах сети «Дочки-Сыночки», оплачивая их своей картой «Мир», и получать CashBack 7%.

Кроме того, все, кто совершает покупки в сети «Дочки-Сыночки», может выигрывать призы – сертификаты номиналом от 1 000 до 3 000 рублей, а также суперприз – 100 000 рублей на образовательные курсы для ребенка (на выбор родителей).

«Наши клиенты – а это порядка 340 тысяч держателей карт "Мир" – уже успели оценить разнообразие и преимущества акций, предлагаемых в рамках Программы лояльности национальной платежной системы. Каждое новое предложение является дополнительным бонусом к и без того одним из самых выгодных условий выпуска и обслуживания карт "Мир" от нашего банка», – говорит Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Подробные условия можно посмотреть по ссылке.