На Кубани женщина зарезала мужа и своего пятилетнего сына

Инцидент произошел сегодня, 5 августа, в Новопокровском районе Краснодарского края. Как сообщили в СУ СКР по региону, в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Ватутина тел 33-летней местной жительницы, ее 32-летнего супруга и их пятилетнего сына с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По предварительным данным, трупы семейства обнаружил коллега убитого главы семейства, поскольку тот не вышел на работу. Мужчина, не смог открыть двери в дом товарища, вызвал на место правоохранителей. Около 10 утра полицейские вошли в дом, где в одной из комнат нашли на полу и на кровати тела хозяина дома и малолетнего мальчика с колото-резанными ранениями в области грудной клетки. В дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии.

Правоохранители также нашли предсмертную записку, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, в котором она хотела бы, чтобы была захоронена ее семья.

Дмитрий Михеенко