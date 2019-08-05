На Ставрополье 500 водителей оштрафовали за перевозку детей без автокресла

За четыре дня в Ставропольском крае оштрафовали около 500 водителей, которые перевозили детей без детского автокресла, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону. Каждого нарушителя обязали оплатить штраф в размере 3 тыс. руб. Еще 1,5 тыс. человек, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, заплатили по 1 тыс. руб. штрафа.

Круглосуточные рейды в Савропольском крае будут проходить в рамках акции «Пристегни себя и ребенка» до 15 августа. Поводом для проведения мероприятия стал рост ДТП, в которых тяжелые травмы получили участники ДТП, не использовавшие ремни и детские автокресла.

Дарья Голякова