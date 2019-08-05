В Краснодарском крае на ремонт школ выделено 450 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении 450 млн руб. из регионального бюджета на ремонт школ на Кубани. Предполагается, что будут оборудованы кабинеты в 132 школах.

По словам главы региона, субсидии будут направлены на закупку лабораторного оборудования для 44 кабинетов химии и 44 кабинетов биологии во всех муниципальных образованиях края. Кроме того, будут оборудованы девять кабинетов медико-биологического профиля и 21 класса агротехнологического профиля. Также планируется обновление 14 инженерных кабинетов.

В 12 детских садах из восьми территорий края будет закуплено специализированное современное оборудование и дидактический материал. Это позволит создать комфортные условия для пребывания детей-инвалидов в дошкольных учреждениях.

Василий Хитрых