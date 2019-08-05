Экс-проректор БелГУ найден мертвым с огнестрельным ранением

Директор управляющей компании Белгородского национального исследовательского госуниверситета, его бывший проректор по строительству и хозяйственной части Валентин Затенацкий обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в своей машине. Об этом сообщили в региональном управлении СКР, а также подтвердили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как уточнили в СКР, заявление о пропаже господина Затенацкого поступило в правоохранительные органы 2 августа. Его тело было обнаружено 4 августа. «Мы проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в автомобиле в Белгородском районе, устанавливаем его личность»,— сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. По данным местных СМИ, в салоне рядом с телом лежало охотничье ружье.

Сергей Калашников