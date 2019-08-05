В Казани планируют провести пикет «против беспредела силовиков» в Москве

Казанский штаб Алексея Навального подал уведомление в городской исполком о проведении пикетирования «в поддержку избирательных прав москвичей и против беспредела силовиков». Акция запланирована 10 августа в сквере Тинчурина. Ответ исполкома активисты пока не получили.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. 3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», на акции был задержан 1001 человек.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"