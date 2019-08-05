Грузооборот порта Азов сократился на 25%

Общий грузооборот морского порта Азов за январь-июль 2019 года составил 5,4 млн т, что на 25% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «ПортНьюс». При этом собственный грузооборот порта за этот период 2019 году уменьшился на 28% и составил 4,3 млн т. Объем импорта не изменился и составил 239 тыс. т. Экспорт снизился на 6% - до 2, 6 млн т. Каботаж сократился в два раза до 1,4 млн т, транзит упал на 15% до 1,1 млн т.

Наиболее распространенными грузами стали зерновые, уголь и нефтепродукты. При этом объем перевалки угля вырос на 50% до 1,3 млн. т, а объем обработки зерновых снизился на 43% до 2,7 млн т.

Дарья Голякова