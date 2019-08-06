Лагерь для взрослых

Прогулки на лошадях в лесу, дегустация фермерских продуктов, природная романтика и утренняя йога под пение птиц — если план ваших идеальных выходных похож на этот список, то глэмпинг придется вам по вкусу. Что это такое и где можно устроить уикенд наедине с природой, рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Походный вариант повышенной комфортности

Глэмпингом (производное от «camping» и «glamorous») сегодня называют новый вид кемпинга, сочетающий в себе комфорт гостиничного номера и романтику дикой природы. Здесь обязательно есть электричество, комфортный душ и туалет, сервис и организованный досуг, чтобы гостям не пришлось скучать. При этом все постройки максимально органично вписаны в природный ландшафт. Например, жилье в виде сфер, стоящих в лесу, палаток на берегу озера, шалашей на деревьях и домов-вагончиков — одно из самых популярных среди вариантов размещения.

Интерес к такому формату отдыха начал зарождаться в США с середины нулевых, а в России первые подобные проекты стали появляться четыре-пять лет назад. Последнее время именно такой «походный вариант повышенной комфортности» бьет все рекорды популярности по запросам среди миллениалов.

Формат глэмпинга подразумевает максимальное единение с природой, аутентичность местного колорита, агротуризм и экологичность. Во многих глэмпингах установлены солнечные батареи и другие альтернативные средства получения электроэнергии. Если представители старшего поколения в своем стремлении пожить в необычных условиях выбирают организованную охоту и рыбалку, брутально отправляясь в Сибирь на вертолетах с рациями, то миллениалы, жители мегаполисов, привыкшие к удобствам и сервисам доставки 24 часа в сутки, предпочитают даже на природе отдыхать с комфортом.

Хотите, как в детстве, поспать в палатке — без проблем; правда, забронировать ее придется заранее, ведь желающих сбежать из мегаполиса на пару-тройку дней и организовать себе выходные «вне зоны доступа» становится все больше.

«Коммерсантъ Стиль» выбрал приятные локации для тех, кто решился вступить в ряды глэмперов.

БеМе

Небольшая ферма и глэмпинг расположились в 130 км от Москвы в деревне Дольское Калужской области. Основатели — архитекторы, поэтому, несмотря на предельную простоту построек, все выглядит красиво и функционально. Этот вариант подходит как для пар, так и для отдыха в кругу семьи.

Среди вариантов размещения: гостевой домик на четверых, уютные бунгало с просторной террасой, на которой вечером смотрят кино на проекторе, и настоящий дом на колесах. Количество спальных место ограничено, поэтому здесь вы гарантированно отдохнете от большого скопления людей. На территории есть конюшня и ферма, где разводят птицу, кроликов, страусов, коз и овец. С утра можно попросить сделать вам завтрак из свежих сезонных продуктов.

https://www.instagram.com/beme_beme/





«Зеленая тропа»

Этот глэмпинг находится в Тульской области в часе езды от МКАД. На территории раскинулись 22 шатра и 12 зимних домиков, круглогодичная общая зона, в которой располагаются столовая и чиллаут с книгами, кинопроектором, музыкальными инструментами и настольными играми, а еще несколько зон для разведения костра и барбекю, пляж и пруд (зимой — место для детского катания на ватрушках) летом: гамаки, детская площадка, шатер — лаунж, беседки и сцена в лесу.

Здесь все очень по-домашнему, как будто приехал к друзьям. В «Тропе можно отметить день рождения или камерную свадьбу или просто отправиться туда на перезагрузку в одиночестве.

http://zelenayatropa.ru





«Лес и море»

Этот глэмпинг — палаточный. Расположен на острове реки Волги в 170 км от Москвы. Недавно команда проекта запустила еще один — в таежном лесу на Алтае.

На территории — 9 уютных шатров на 20 человек, вписанных в атмосферу острова. Каждая палатка оформлена в своем стиле, в декоре присутствуют три главные темы — лес, бохо и море. Внутри — двуспальная кровать с подогревом, тумбочки из деревянных ящиков, стул, вешалки, настольные лампы, пледы — все для комфортного проживания. Каждая палатка стоит на индивидуальном деревянном настиле. В лагере есть несколько зон для отдыха: уютная столовая, просторный шатер-гостиная, кинотеатр под открытым небом, костровая зона, комфортабельный, теплый душ, зона с гамаками между деревьев и качели.

http://lesimore.com/





Soul Camp

Комфортный глэмпинг раскинулся на берегу лесного озера Пайкъярви в Карелии. Лагерь полностью автономен и экологичен, работает на энергии солнца и не приносит вреда окружающей среде. На территории десять просторных шатров с дизайнерским интерьером, мягкими кроватями и раскладными диванами. Все они отапливаются дровяной печью, и в каждом вы найдете белоснежное постельное белье, полотенца для душа и шерстяные гималайские пледы.

Это настоящее место силы, где можно восстановиться после тяжелой трудовой недели. Помочь настроиться на релакс-волну могут не только местные закаты, но и занятия йогой, творческие встречи и вечерние кинопросмотры под открытым небом.

http://soulcamp.ru/





«Никола-Ленивец»

Этот известный арт-парк, возникший вокруг небольшой деревни в Калужской области, где в природный ландшафт вписана «коллекция» произведений современного искусства и архитектуры, тоже можно отнести к глэмпингу. Все арт-объекты были специально созданы для этого места художником Николаем Полисским и участниками фестиваля «Архстояние».

Гости могут приобщиться к современной архитектуре и пожить в необычных постройках: домиках «Клевер» с панорамными окнами и печкой, в передвижном доме на колесах «Кибитка», в одном из «Дубль-домов», доме скейтера «Штаб» с настоящей рампой внутри или в новой экстравагантной постройке «Вилла ПО-2», созданной из бывших в употреблении бетонных заборных плит.

Здесь проходят музыкальные и арт-фестивали, а еще образовательные сезонные сессии. На территории есть ферма, где предлагают купить овощи, зелень и другие продукты, а в соседней мастерской можно научиться делать деревянные игрушки или купить авторские сувениры.

http://nikola-lenivets.ru





Экокемпинг Sfera

Экошалаш, геокупол или юрта — какой из вариантов придется больше по душе? Правда, это еще не все, есть и более классические варианты размещения, например в домике с камином или баней. Экокемпинг находится в живописном старинном городке Переславль-Залесский на берегу Плещеева озера всего в двух часах езды от Москвы.

Из необычных доступных активностей: можно полетать на воздушном шаре и мотодельтаплане или поплавать на досках с веслом по Плещееву озеру. Рыбалка, конные и велопрогулки также доступны гостям. Бонусом идет чай из настоящего самовара и экскурсия по Переславлю-Залесскому.

https://www.ecosfera-pz.com/



