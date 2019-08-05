В Петербурге умер бывший гендиректор Обуховского завода Анатолий Ващенко

В Петербурге после продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался бывший генеральный директор АО «ГОЗ Обуховский завод» Анатолий Ващенко, руководивший предприятием в течение почти 15 лет. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает «Фонтанка.ру».

Анатолий Ващенко родился 23 сентября 1937 года. На Обуховском заводе (в то время он назывался ОКБ завод «Большевик») начал работать в 1960 году в должности техника-конструктора. В 1981 году был назначен главным инженером, с 1985 года — главный инженер – первый заместитель гендиректора производственного объединения «Завод "Большевик"». С 1988 по 2003 годы — генеральный директор АО «ГОЗ Обуховский завод».

Господин Ващенко являлся действительным членом Инженерной академии РФ и Санкт-Петербургской инженерной академии. Кавалер ордена «Знак Почета», лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии, заслуженный машиностроитель Российской Федерации.

О дате и месте похорон Анатолия Ващенко пока не сообщается.