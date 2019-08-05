На 100 мест в Госсовете Татарстана претендуют более 400 кандидатов

ЦИК Татарстана допустил к выборам списки кандидатов семи политических партий. В том числе «Единой России» (55 кандидатов), «Справедливой России» (46 кандидатов), ЛДПР (40 кандидатов), КПРФ (30 кандидатов), а также Партии роста (12 человек), Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (десять кандидатов), «Коммунистов России» (девять человек). Всего по партийным спискам баллотируются 202 кандидата.

В одномандатных округах были зарегистрированы 236 кандидатов. Из них 57 самовыдвиженцев, от «Единой России» — 41 кандидат, от КПРФ — 46 кандидатов, от ЛДПР — 43 кандидата, от «Справедливой России» — 42 кандидата. У «Коммунистов России» зарегистрировали пять кандидатов, у «Яблока» и Партии роста — по одному.

ЦИК Татарстана также отказал в регистрации 96 кандидатам. Из них 41 выдвигались по партспискам «Родины», Партии ветеранов России, «Российского общенародного союза» и Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными (не смогли собрать подписи либо представили большое количество недействительных подписей). Также отказано 55 кандидатам в одномандатных округах.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября. 50 депутатов избираются по партспискам, 50 — по одномандатным округам.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"