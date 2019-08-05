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Кубанская спортсменка завоевала «золото» международного турнира по борьбе

Любовь Овчарова из Белореченска завоевала «золото» международного турнира по борьбе. Международный турнир «Мемориал Вацлава Циолковского Poland Open-2019»происходил в Варшаве. В составе российской сборной на ковер турнира вышли две представительницы Краснодарского края – Екатерина Полещук из Гулькевичей и Любовь Овчарова из Белореченска.

Любовь Овчарова в весовой категории до 59 к провела четыре поединка, выиграв все из них и не проиграв ни одного балла. В схватке за «золото» белореченка не оставила шансов Мадине Бакбергеновой из Казахстана, сообщили в краевом минспорта. В министерстве уточнили, что тренирует кубанскую спортсменку Смбат Макарян.

Василий Хитрых


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