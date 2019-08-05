Эксперты проверят высказывания Владимира Жириновского об Александре Хинштейне на оскорбления

Назначена лингвистическая экспертиза высказываний лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в адрес депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом сообщается в документе, который оказался в распоряжении редакции.

Оплачивать экспертизу будут обе стороны. Ее проведут специалисты Государственного института русского языка имени Пушкина в течение 30 рабочих дней с момента поступления в вуз соответствующих документов. На это время производство по гражданскому иску Александра Хинштейна в адрес Владимира Жириновского прекращено.

Осенью минувшего года Александр Хинштейн пожаловался на Владимира Жириновского, допустившего в адрес коллеги антисемитские высказывания во время телешоу. Впоследствии он подал в суд иск о защите чести и достоинства.

Георгий Портнов