Генерирующие компании в Татарстане в 2018 году увеличили чистую прибыль на 3%

Работающие в Татарстане генерирующие компании в 2018 году получили чистую прибыль в размере 4,4 млрд руб., что на 3,3% превышает результат предыдущего года.

По данным «Интерфакса», более половины совокупной прибыли - 2,6 млрд руб. - заработало принадлежащее правительству Татарстана (через АО «Связьинвестнефтехим») «Татэнерго». В 2018 году оно увеличило выручку на 23,2% - до 42,4 млрд руб., себестоимость выросла на 25,3% - до 39 млрд руб., прибыль от продаж - на 3%, до 3,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 1,7%.

Чистая прибыль АО «ТГК-16» (группа ТАИФ) в 2018 году снизилась на 9,5% - до 1,9 млрд руб. При этом предприятие увеличило выручку на 12,2% - до 30,7 млрд руб. Себестоимость выросла на 14% и составила около 27 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 1,9% - до 3,1 млрд руб.

Входящее в группу «Татнефти» ООО «Нижнекамская ТЭЦ» заработало в прошлом году 99,7 млн руб. чистого убытка, сократился почти в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Выручка компании составила 5,5 млрд руб., что на 4,8% превышает показатель предыдущего года. Себестоимость снизилась на 4% - до 5,4 млрд руб. Компания впервые за последние 5 лет показала прибыль от продаж в размере 129,1 млн руб.

Как писал «Ъ-Казань», в 2018 году в Татарстане генерирующие компании произвели 27,2 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 25,8% больше, чем за предыдущий год. Потребление электроэнергии в республике выросло на 4,1% до 30,2 млрд кВт.ч.

Общая установленная электрическая мощность генкомпаний в Татарстане около 8 ГВт.

"Ъ-Казань"