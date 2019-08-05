Волга возглавила экологический антирейтинг В Нижегородской области нет ни одной чистой реки.

По мнению экспертов Минприроды, недавно опубликовавших доклад о состоянии водоемов страны, Нижегородская область не входит в число регионов с наихудшей ситуацией с точки зрения загрязнения. Тем не менее, Волга, 260 км протяженности которой приходится на Нижегородскую область, остается лидером антирейтинга по количеству случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды, а вода в ней не пригодна для питья.

Экологи отмечают, что наихудшее качество воды в регионе - в реке Кудьма, где были обнаружены сульфатные ионы, азот аммонийный и азот нитритный. Причина загрязнения – работа предприятий Богородска, которые сливают неочищенные от промышленных отходов сточные воды в очистные сооружения.

В число наиболее загрязненных рек региона попали также Ворсма, в которую попадают неочищенные канализационные стоки, и Пыра, в которой в прошлом году нашли железо и марганец.