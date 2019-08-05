На Дону 24 кандидатам отказали в регистрации на выборы в местные заксобрания

В Ростовской области территориальные избирательные комиссии отказали в регистрации 24 кандидатам в депутаты местных законодательных органов власти, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. В пяти случаях причиной стало сокрытие сведений о судимостях. Еще 19 кандидатам отказали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей в их поддержку.

Кроме того, 19 выдвинутых кандидатов сами отказались регистрироваться на выборы.

Всего в регионе на выборы в муниципальные парламенты территориальные комиссии зарегистрировали 459 кандидатов, 100 из них — самовыдвиженцы. Регистрация завершилась 4 августа. Теперь кандидаты поборются за 97 депутатских мандатов.

Выборы депутатов в горсобрания, Батайска и назначены на 8 сентября этого года. На этот день также назначены довыборы в думы еще 14 городов Ростовской области.

Дарья Голякова