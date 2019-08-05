В Ленобласти зарегистрированы 4,4 тыс. кандидатов в муниципалы

В Ленинградской области зарегистрированы 4,37 кандидатов в муниципальные депутаты из выдвинутых 4,9 тыс. человек. Об этом заявил глава избиркома Ленобласти Михаил Лебединский.

По его словам, в регионе будут избирать депутатов 177 муниципальных образований, на выборах в органы местного самоуправления выберут кандидатов для замещения 2 тыс. 62 мандатов. В выборах примут участие 1 тыс. 24 самовыдвиженцев и более 3,5 тыс. кандидатов от различных партий.

Как сообщает «Интерфакс», в Ленобласти насчитывается 1,3 млн избирателей.