Пермские предприятия «ЛУКОЙЛа» показали рост прибыли

Пермские предприятия группы «ЛУКОЙЛ» раскрыли данные о финансовых результатах работы. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» увеличило выручку с 248 млрд руб. в 2017 году до 346 млрд руб. в 2018 году. Чистая прибыль выросла с 58,6 млрд руб. до 80 млрд руб. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отчиталось о росте выручки с 294 млрд руб. до 388 млрд руб. и чистой прибыли — с 21 млрд руб. до 36 млрд руб.

Предприятия принадлежат корпорации «ЛУКОЙЛ», добывающей и перерабатывающей нефть.