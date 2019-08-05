Восхождение на пик Мустая Карима будет посвящено 100-летию народного поэта Башкортостана

20 октября 2019 года в Башкирии и за ее пределами пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В честь этой знаменательной даты Башкирское отделение Русского географического общества организует очередную экспедицию на Кавказ с восхождением на пик Мустая Карима. Высота вершины — 3700 м.

В состав группы вошли опытный альпинист, руководитель восхождения Александр Лынник, заслуженный путешественник России, мастер спорта по туризму Олег Лукьянов, руководитель медиа-группы БРО РГО, автор программы «Моя планета – Башкортостан» Рустам Сиразетдинов, «Уральский Барс» №1 Олег Чегодаев. Координатор и инициатор проекта — писатель Камиль Зиганшин.

«Мустафа Сафич не раз бывал на Кавказе, любил эту землю, горы и гостеприимный народ. Его связывала большая дружба с народными поэтами Кайсыном Кулиевым, Расулом Гамзатовым, Алимом Кешоковым», — отметил Камиль Зиганшин.

График восхождения составлен так, чтобы достичь верхнюю точку пика именно в день рождения поэта. С нее планируется организовать прямой репортаж по спутниковому каналу связи.

В этом непростом восхождении, учитывая время года, техническую поддержку будут оказывать спасатели Эльбрусского высотного поисково-спасательного отряда МЧС Кабардино-Балкарии: Тахир Татчаев (заслуженный спасатель РФ), Ахмад Мишаев (спасатель международного класса), Азнаур Аккаев (спасатель международного класса, восходитель на Эверест, Лхоцзе, Макалу).

Имя Мустая Карима было присвоено пику в Кабардино-Балкарской Республике на главном Кавказском хребте в Чегемском ущелье 7 июля 2018 года. На гору поднялась группа альпинистов из Башкирии и Кабардино-Балкарии, которая дала безымянной вершине имя народного поэта Башкортостана.

20 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Мустая Карима. В соответствии с распоряжением Правительства России, празднование юбилея пройдёт на федеральном уровне.

Источник: Башинформ