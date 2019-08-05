Петербургский избирком отменил 10 незаконных решений ИКМО

Горизбирком Санкт-Петербурга рассмотрел 12 жалоб кандидатов в муниципальные депутаты на ИКМО. Только в двух случаях отказ в регистрации был признан законными, остальные решения ГИК отменил.

В зале заседаний зарегистрировали двух кандидатов. Они баллотируются в округ №72 и МО «Смольнинское». На пересмотр отправлены документы восьми человек. Новые решения должны принять в комиссии муниципалитетов «Владимирский», «Шушары», «Смольнинское», «Светлановский», «Коломяги», «Озеро Долгое», ТИК №29 (МО «Балканский») и «Лисий нос».

Олег Дилимбетов