06 августа, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Петербургский избирком отменил 10 незаконных решений ИКМО

Горизбирком Санкт-Петербурга рассмотрел 12 жалоб кандидатов в муниципальные депутаты на ИКМО. Только в двух случаях отказ в регистрации был признан законными, остальные решения ГИК отменил.

В зале заседаний зарегистрировали двух кандидатов. Они баллотируются в округ №72 и МО «Смольнинское». На пересмотр отправлены документы восьми человек. Новые решения должны принять в комиссии муниципалитетов «Владимирский», «Шушары», «Смольнинское», «Светлановский», «Коломяги», «Озеро Долгое», ТИК №29 (МО «Балканский») и «Лисий нос».

Олег Дилимбетов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя