На Кубани увеличились налоговые поступления от предприятий потребительской сферы

С января по июль текущего года от предприятий потребительской сферы в консолидированный бюджет Краснодарского края было перечислено 18,5 млрд руб. Это на 1,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в краевой администрации.

По данным краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, розничные продажи в регионе за первое полугодие 2019 года увеличились на 2,5% и достигли 645 млрд руб. Одним из положительных факторов покупательной активности населения стало снижение цен на продовольственную группу товаров на 0,7%. При этом на непродовольственные товары наблюдается повышение цен на 0,1%.

Оборот общественного питания ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общепита, увеличился на 1,1% и достиг 31 млрд руб.

Объем бытовых услуг населению за полгода составил 33 млрд рублей, что по сравнению с прошлым годом меньше на 0,5%. Две трети этой суммы приходится на техобслуживание и ремонт транспорта и оборудования, ремонт и строительство жилья, услуги парикмахерских, изготовление и ремонт мебели.

По данным ведомства, Кубань остается лидером среди субъектов ЮФО по оптовой, розничной торговле и предоставлению услуг общественного питания.

Василий Хитрых