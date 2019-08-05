Власти Ачинска сообщили о готовности к эвакуации жителей

Администрация Ачинска сообщила о готовности к эвакуации. «Просьба приготовиться к эвакуации», - говорится на сайте администрации города. В Ачинске, по данным на 2018 год, проживает 105,2 тыс. человек.

Ранее стало известно о том, что в районе села Каменка, недалеко от Ачинска взорвался арсенал. По данным пресс-службы краевого правительства, территория воинской части, где произошел взрыв, оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище.Из Ачинска прибыли пожарные машины и автобусы, которые могут потребоваться в случае эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

В Ачинской ЦРБ сообщили «Ъ», что к ним поступило семь человек с осколочными ранениями.

На место чрезвычайной ситуации вылетели губернатор Красноярского края Александр Усс, начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю, генерал-майор Игорь Лисин и начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-лейтенант Александр Речицкий.

Оксана Павлова