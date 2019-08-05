Salvatore Ferragamo врываются в осень на фантазийном каблуке

Итальянский бренд Salvatore Ferragamo представил коллекцию Refracted, в которую вошли пять моделей, объединенных ярким элементом. Зеркальный, преломляющий свет каблук Refracted, разработанный креативным директором Полом Эндрю, и дал название всей коллекции. При его создании был использован высокопрочный и ультралегкий пластик, покрытый тонким слоем гальванизированного металла, а необычная геометрическая форма была достигнута с помощью лазерной обработки. У каблука Refracted есть три варианта высоты (1 см, 5,5 см и 8 см).

«При каждом взгляде на каблук Refracted он будет казаться совершенно другим. И в этом его сила»,— прокомментировал новую коллекцию Пол Эндрю. Первыми в продажу поступят модели из таких материалов, как кожа наппа, замша, лаковая кожа и шелковый сатин с вышивкой кристаллами.