Диета, опасная для сердца

Палеодиета — то есть питание, которого придерживался homo sapiens в эпоху палеолита, как оказалось, значимо увеличивает риск сердечных патологий.

В мире палеодиета набирает популярность: теоретическое построение основывается на том, что первобытные люди ели мясо и овощи, но не ели зерновых и молочных продуктов. Апологеты этой диеты считают, что нынешнее питание, в котором есть все эти продукты, не соответствуют генетике человека, потому-то современный homo и страдает от ожирения, диабета, атеросклероза и т. п.

Исследование Университета Эдит Коуэн (Западная Австралия) показало, что палеодиета, напротив, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В крови людей, придерживавшихся этого способа питания, обнаруживалось вдвое больше биомаркера, который сигнализирует о болезнях сердца.

Правда, группы, принявшие участие в исследовании, были невелики: 44 палеодиетчика и 47 обычных австралийцев, не ограничивающих себя какими бы то ни было диетическими представлениями. Ученые замеряли содержание триметиламин-n-оксида (TMAO) — вещества, которое считается фактором развития атеросклероза. Точно установить, как именно TMAO участвует в патологическом метаболизме, пока не вышло, но как маркер TMAO пользуется доверием врачей.

«Многие сторонники палеодиеты утверждают, будто она полезна для здоровья, но увы, это, видимо, не так,— констатирует ведущий автор исследования Анжела Дженони.— Мы также обнаружили, что популяции полезных бактерий уменьшаются в кишечнике людей, употребляющих недостаточно углеводов, в том числе и сторонников палеодиеты, а это может вызывать и другие хронические заболевания». Другой опасный фактор — красное мясо: сторонники палеодиеты едят его избыточно много. Во-первых, его переваривание обеспечивает повышенную выработку TMAO, а во-вторых, в мясе много животного жира, который также создает риск сосудистых патологий.

Дженони объяснила, что цельнозерновые продукты обеспечивают человека крахмалистыми соединениями и клетчаткой, они необходимы для нормальной работы кишечника. Более важный вывод из данных исследования состоит в том, что, по-видимому, потребление цельнозерновых продуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заключает она.

Анатолий Кривов