Бывшего директора «Азовэкспо» будут судить за неуплату 29 млн рублей НДС

Бывшего директора ООО «Азовэкспо» будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. По данным следствия, в 2012 и 2013 годах он включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения, и таким образом уклонился от налога на добавленную стоимость в размере 29 млн руб. Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Как следует из данных Kartoteka.ru, в указанный период пост директора ООО занимал Сергей Жихарев.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Азовэкспо» было учреждено в сентябре 2008 года с основным видом деятельности «перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию». Компания была реорганизована в 2015 году в связи с переездом в Краснодарский край.

Дарья Голякова