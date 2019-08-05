Компания из Удмуртии задолжала сотрудникам зарплату в размере 558 тысяч рублей

Директор ООО «Станкомаш» из Удмуртии задолжал 14 сотрудникам зарплату в размере более 558 тыс. руб. Деньги не выплачивались в период с января 2018 до мая 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Обвинение прокуратуры было поддержано в суде. С учетом полного возмещения ущерба и отсутствия отягчающих обстоятельств, директору назначили штраф в размере 50 тыс. руб.