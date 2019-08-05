Использование золоотвала ТЭЦ-5 как объекта промышленного туризма возможно только при полном соблюдении требований безопасности

К золоотвалу новосибирской ТЭЦ-5, принадлежащей Сибирской генерирующей компании (СГК) в последнее время проявляется повышенный интерес из-за необычного цвета воды промышленного водоема, в котором отстаивается зола. Обсуждению текущего состояния гидротехнического объекта и его перспектив было посвящено выездное рабочее совещание руководства компании СГК с представителями правительства Новосибирской области.

Главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов подробно объяснил место золоотвала в процессе генерации энергетических носителей — тепла и электричества — на ТЭЦ-5. По его словам, шлаки и зола, образующиеся в процессе сжигания угля, сначала перемалываются шлаковыми дробилками, а затем полученная фракция смешивается с водой, образуя золошлаковую пульпу, которая по системе трубопроводов поступает на золоотвалы. «В основном зола состоит из двуокиси кремния — это фактически песок, и его содержание в золе около 47%. Кроме того, в золошлаке до 30% кальция и магния — это фактически природный строительный материал»,— говорит Юрий Кротов, добавляя при этом: радиационной опасности золошлак не несет. Ни в Сибири, ни в России в целом радиационных углей нет.

Однако золоотвал, на который транспортируются продукты сгорания углей, не просто место для их сбора и накопления. Это полноценный технологический объект — так характеризует главный инженер Новосибирского филиала СГК систему подачи золошлаковой пульпы, осаждения золошлаков, осветления воды и возвращения ее во вторичный оборот. Для полного понимания процесса Юрий Кротов рассказывает историю появления золоотвалов — в Новосибирске они в основном овражного типа. «Сначала выбирается овраг достаточно большой вместимости, обязательно проводятся проектно-изыскательские работы. Далее, по уже изготовленному проекту, овраг перегораживается дамбой, и образуется пруд. Именно в него по системе трубопроводов запускается золошлаковая пульпа. Зола и шлаки выпадают в осадок и остаются на дне пруда, а вода отстаивается и используется повторно. Золошлаки постепенно накапливаются и вытесняют воду, в итоге образуется так называемый „зольный пляж“. Потом золоотвал рекультивируется, и на нем можно вести любую хозяйственную деятельность — от строительства дорог до возведения жилья»,— так главный инженер Новосибирского филиала СГК описал жизненный цикл золоотвалов, добавив: на старом, отработанном золоотвале было такое же озеро, а сейчас там растет лес.

«Так что и это озеро, вызвавшее такой ажиотаж не только в Новосибирске, но и далеко за его пределами и громко названное „Сибирскими Мальдивами“, со временем тоже исчезнет, превратившись в ровную поляну — такую же, как и с другой стороны дамбы»,— говорит Юрий Кротов. Однако, по его словам, в отличие от старых золоотвалов, заросших лесом, действующий объект ожидает несколько иная судьба. В ближайшие месяцы планируется получить разрешительные документы, которые позволят использовать и реализовывать золошлаки как золошлаковый материал (ЗШМ), так что золоотвал станет не только местом хранения продуктов выработки энергоресурсов, но и источником строительного материала.

«Если будет организован оборот ЗШМ, то золоотвал, который обычно рассчитан на эксплуатацию в течение 20–25 лет, может эксплуатироваться достаточно долго»,— уверен Юрий Кротов. Он отмечает, что интерес к приобретению ЗШМ есть уже сегодня — например, одно из фермерских хозяйств готово использовать его в качестве первого нефинишного слоя для отсыпки дорог и площадок.

Возвращаясь к теме «Сибирских Мальдив», главный инженер Новосибирского филиала СГК объясняет необычный бирюзовый цвет воды технологического пруда повышенным содержанием минеральных веществ, а оттенки варьируются в зависимости от глубины. «Этот золоотвал включен в работу в 2008 году, в этой технической воде очень высокая минерализация: показатель ph равен 8. Опасности для здоровья такая вода не представляет, но чувствительная, в том числе и детская, кожа может на него реагировать раздражением»,— предупреждает Юрий Кротов.

Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и правительства НСО Сергей Нешумов, принимавший участие в выездном рабочем совещании, отметил: бирюзовая вода в озере начала привлекать людей, и теперь необходимо найти цивилизованный путь для посещения промышленной достопримечательности, возможно, стоит создать смотровую площадку, определить график ее посещения. «Мы просили бы специалистов СГК рассмотреть возможность организованного посещения этого места, предварительно поняв, как это соотносится с нормами безопасности и регламентами эксплуатации технологического объекта»,— сказал Сергей Нешумов. Руководитель регионального департамента информационной политики выразил надежду, что компания СГК пойдет навстречу такому предложению и подарит городу новый туристический объект.

Схожую позицию занимает и начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина. По ее мнению, ТЭЦ-5 имеет все перспективы стать туристическим объектом промышленного туризма, включающим не только золоотвал, но и котельный цех самой ТЭЦ. «Можно было бы организовать экскурсии, на которых убедительно показать безопасность и экологичность технологических процессов»,— считает Анастасия Ивашина.

Госпожа Ивашина поддерживает идею создания смотровой площадки, предлагая дополнить ее экологической тропой. и при необходимости проработать с туроператорами предложение о посещении нового объекта промышленного туризма.

«Мы будем думать над тем, насколько возможно организовать посещение технологического объекта туристами»,— аккуратно подводит итоги дискуссии Юрий Кротов. Он напоминает: «Сибирские Мальдивы» — не природное озеро, а действующее гидротехническое сооружение с крутыми берегами и работающей техникой. Сегодня оно закрыто для свободного посещения — периметр золоотвала охраняется. Тем не менее главный инженер Новосибирского филиала СГК не отрицает возможности организации смотровой площадки при условии обеспечения всех мер безопасности.