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Власти Самары ликвидируют незаконную торговлю у Губернского рынка

Стихийные торговые площадки у Губернского рынка в Самаре будут ликвидированы. Соответствующие меры примут городские власти. Об этом сообщается в «Твиттере» главы Самары Елены Лапушкиной.

Ранее житель Самары пожаловался чиновникам на устроенный торговцами стихийный рынок на тротуаре в этом районе. Автор обращения поинтересовался, когда же продавцам выделят площадку и когда в этом районе пройдут рейды полиции.

Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко ответила, что силовики вторую неделю не выделяют полицейских в рейд. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров попросил Елену Лапушкину разобраться в ситуации.

Георгий Портнов


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