Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону сократился на 5%

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за январь-июль 2019 года составил 12,2 млн т, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «ПортНьюс».

Так, объем погрузки составил 8,5 млн т, что на 7% ниже уровня прошлого года. Доля выгрузки составила 329 тыс. т - на 2% ниже, чем в прошлом году. Объем транзита в целом сократился на 1% и составил 3,4 млн т.

Преобладающим грузом стало зерно, его доля составила 33% от всех перевозимых грузов. За ним идут нефтепродукты (29%), незерновые грузы навалом (14%) и уголь (13%).

Дарья Голякова