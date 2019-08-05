Ремонт проспекта Авиаконструкторов завершен

Ремонт проспекта Авиаконструкторов в Петербурге завершен. Как сообщили в пресс –службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, работы выполнила компания «ВАД». Заказчиком работ выступило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Подрядная организация отремонтировала 3 км дороги. Площадь приведенного в нормативное состояние дорожного полотна составляет почти 70 тыс. кв. м. Подрядная организация также выполнила ремонт тротуаров на площади 1 тыс. кв. м.

Стоимость дорожных работ составила 144,42 млн руб.