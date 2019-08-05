Дело о пулевом ранении ребенка в Нижнем Тагиле могут передать в СКР

Следственное управление СКР по Свердловской области инициировала передачу из полиции материалы уголовного дела по ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство»), возбужденного после стрельбы в одном из садовых товариществ, в результате которой семилетнему ребенку пробило голову металлической пулей.

«В случае удовлетворения ходатайства, планируется выполнить все необходимые процессуальные действия, в том числе, с участием лица, стрелявшего из ружья. Также планируется выяснить причины и условия, которые привели к данному инциденту»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 4 августа в коллективном саду НТМК №7. По словам главы пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых, житель поселка Рудник стрелял по банкам из пневматического ружья. Недалеко от места стрельбы была оборудована «тарзанка». Первоклассник, в голову которого попала пуля, ждал своей очереди покататься, рассказал глава пресс-службы. После случившегося мужчина скрылся.

«В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков. Органы внутренних дел изъяли у него две пневматические винтовки марки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также десять металлических пуль. Один "ствол" он перебросил на участок соседа, но тот, обнаружив пневматику, передал вещдок силовикам, как говорится, от греха подальше»,— сообщил Валерий Горелых. По его словам, задержанный ранее судим. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Пострадавшего без сознания доставили в реанимацию городской больницы №1 с открытой черепно-мозговой травмой. Его состояние тяжелое.

Елена Горшкова