Nespresso подарят капсулам «вторую жизнь»

В русле идей об осознанном потреблении и заботе об окружающей среде кофейный бренд Nespresso выпустил лимитированные коллекции ручек и городских велосипедов, созданные из вторичного алюминия, подарив использованным капсулам «вторую жизнь».

Так, в темно-синей ручке, созданной в сотрудничестве с компанией Caran d`Ache, содержится 25% переработанного алюминия из использованных капсул. В корпус заправлен стержень Goliath, которого хватит, чтобы исписать 600 страниц формата А4.

Велосипед ограниченной серии Vlosophy 1000 RE: CYCLE — результат работы Nespresso с шведским брендом велосипедов и lifestyle-товаров Vlosophy. Модель ярко-фиолетового цвета имеет любопытную деталь — велосипедный клаксон выполнен в форме капсулы, а сам корпус оснащен держателем для стакана, который позволит насладиться любимым напитком на ходу.

Внести свой вклад в улучшение окружающей среды сможет каждый любитель кофе. Свой первый метод переработки алюминиевых капсул Nespresso разработали еще в 1991 году.

Глобальная система утилизации алюминия охватывает более 53 стран: по всему миру насчитывается более 100 тыс. пунктов приема использованных капсул, действует система сбора в бутиках и на дому с помощью курьерской службы.

В России сдать капсулы на переработку можно в бутиках Nespresso. А для тех, кто активно поддерживает экологические инициативы, компания приготовила лимитированную коллекцию брендированных экосумок Nespresso.