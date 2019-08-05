Крупный подрядчик по ремонту дорог в Перми попал в поле зрения СКР

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ работниками ООО «Строительно-коммерческая фирма „АТМ“». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки деятельности компании. Установлено, что организация на основании договора аренды использовала земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в деревне Савинята Нытвенского района для обустройства мобильного асфальтобетонного завода. Участок был частично засыпан асфальтобетонной крошкой, песчано-гравийной смесью. На нем расположены мобильная установка для производства асфальтобетона, большегрузная техника, жилые вагончики рабочих.

При этом должностными лицами ООО «СКФ „АТМ“» при эксплуатации промышленной установки не были соблюдены требования в сфере охраны окружающей среды, что повлекло за собой причинение ущерба плодородному слою почвы земельного участка на сумму около 9 млн руб.

Материалы прокурорской проверки были направлены в Нытвенский МСО СУ СК России по Пермскому краю, следователем которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

ООО «Строительно-коммерческая фирма „АТМ“» является крупным подрядчиком на рынке автодорожного ремонта в Пермском крае. В конце июля компания выиграла аукцион на реконструкцию улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева, цена контракта составила более 900 млн руб. Ранее компания «АТМ» стала победителем торгов на строительство автодороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара» суммарной стоимостью свыше 1,2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Перми, принадлежит Айку Аветисяну. По итогам 2017 года ООО отчиталось о выручке в 967,8 млн руб. и прибыли 191,2 млн руб.