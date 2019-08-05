В Геленджике подорвали автомобиль Volkswagen

В ночь на понедельник, 5 августа, около 2:00 в Геленджике взорвался автомобиль Volkswagen. Как сообщили в ГУ МВД по краю, прибывшие на место полицейские установили, что под машину было брошено взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал, но авто получило механические повреждения.

Сейчас оперативники проводят проверку, а также проводится комплекс мероприятий по установлению злоумышленника. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

Василий Хитрых