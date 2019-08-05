Французский изобретатель дотянулся до небес

Французский спортсмен и инженер Франки Запата пересек Ла-Манш на «летающей доске». Испытатель на созданном им же Flyboard преодолел пролив за 22 мин и приземлился в британском Дувре. На разработку устройства у Запата ушло почти пять лет. В июле он представил его широкой публике во время парада в День взятия Бастилии. Как Франки Запата стал французским Тони Старком? Об этом — собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова.

Flyman — «летающий человек» — именно так окрестили поклонники нового супергероя. Сорокалетний выходец из Марселя не всегда был покорителем воздуха. Большую часть жизни он провел на воде. Франки Запата — двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по гонкам на гидроцикле. Любовь к водным видам спорта Запата превратил в бизнес. В 2011 году он изобрел свой знаменитый Flyboard — «доску» на водной тяге, которая позволяет парить над поверхностью воды. Новинка быстро завоевала популярность — разработчик выпустил более 15 тыс. экземпляров, и полеты на водном Flyboard стали ходовым пляжным развлечением.

Пять лет спустя Франки Запата воплотил в жизнь еще более смелый замысел и разработал Flyboard Air. Эта «доска» была создана по образу той, на которой летал Марти Макфлай в фильме «Назад в будущее». Пять мини-турбоприводов на керосиновой тяге позволяют Flyboard подниматься на 10 м над землей и развивать скорость до 190 км/час. Рюкзака с топливом хватает примерно на 10 мин полета. Чтобы пересечь Ла-Манш, Запата пришлось совершить дозаправку прямо на воде. Первая попытка оказалась неудачной, и перелет через Ла-Манш был прерван на полпути. Несколько дней спустя, 4 августа, Запата снова собрал журналистов и зрителей по обе стороны пролива, чтобы продемонстрировать им свой на этот раз триумфальный полет. По словам изобретателя, этот проект стал для него достижением жизни: «Это было невероятно сложно. В этот раз мы с командой и не надеялись на успех. Мы говорили друг другу: “Да мы совсем с ума сошли”. В итоге все получилось.

Не мне решать, исторический ли это момент, но для нас это настоящая победа».

Полет над Ла-Маншем вызвал эйфорию у французских СМИ. Трудно поверить, что несколько лет назад о национальной гордости никто и не думал. Французские власти, наоборот, всячески пытались запретить испытания самодельного аппарата. Запата был на грани отчаяния, собирался уехать из страны и даже хотел продать свои наработки американским военным. Возможно, именно конкурентная борьба помогла министерству обороны Франции пересмотреть взгляд на Flyboard Air. На последней парижской выставке вооружений Франки Запата презентовал свои проекты с пометкой made in France. Чтобы закрепить успех, власти выделили ему более миллиона евро на доработку аппарата. Так, Flyman стал гордостью французского ОПК, а затем привлек и частных спонсоров. По словам эксперта по аэрокосмическим разработкам Ксавье Тютельмана, ховерборд найдет себе применение, но не сразу: «Пока что устройство очень шумное и потребляет слишком много керосина, тем более что пилот носит его прямо на себе, а это весьма опасно.

Но в целом концепт может быть интересен не только военным, но и спасателям, например, чтобы осматривать завалы или подниматься на верхние этажи горящих зданий».

По мнению экспертов, на доработку устройства потребуется минимум пять лет. Тем временем Запата уже готовится воплотить свою новую, более амбициозную идею: создать первый в мире летающий автомобиль. По словам изобретателя, в отличие от сложного и опасного в управлении Flyboard, это устройство он хотел бы сделать доступным для большинства людей.

По словам самого Франки Запата, полет на Flyboard требует от пилота серьезных физических усилий, в частности, для поддержания равновесия. Во Францию изобретатель вернулся на борту корабля.