В минувшие выходные спасатели Сочи пять раз выезжали на экстренные вызовы

В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, помощь сочинских спасателей потребовалась пять раз. Как сообщили в ЮРПСО МЧС РФ, в ночь на субботу был поиск двух туристов, заблудившихся в районе горы Сахарная. 18-летняя сочинка и ее 30-летний друг сообщили, что заблудились и самостоятельно выйти из леса не могут. По спутниковым координатам, спасатели определили район поиска и около 1:40 обнаружили их, выведя к селу Ореховка

В субботу около 19:05 в спасотряд МЧС от руководителя тургруппы поступило сообщение о том, что на кордоне Умпырь в Мостовском районе одному из участников похода стало плохо. У мужчины была сухость во рту и невнятная речь. Группа спасателей проследовала от кордона Пслух через перевал Аишха по реке Малая Лаба к кордону Умпырь и далее через кордон Третья рота к кордону Чернореченский. Вертолетом Ка-32 65-летнего сочинца эвакуировали с кордона Умпырь на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи. Там пострадавшего передали врачам Скорой помощи.

В тот же день около 21.05 спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО выезжали в район поселка Молдовка для эвакуации из русла реки тела погибшего мужчины. А в воскресенье, 4 августа, около 22.30 спасатели, используя альпинистское снаряжение и трехколенную выдвижную лестницу, подняли 34-летнего сочинца из русла реки Сочи. Часом позже сотрудники МЧС выезжали в район пляжа «Островок», который расположен между устьем реки Сочи и пляжем «Ривьера». От охранника поступил звонок с сообщением о том, что в море находится утонувший человек. Визуальный осмотр береговой полосы и акватории моря результатов не дал. Из-за шторма в четыре балла поиск с моря был невозможен. На данный момент утопленник не найден.

Василий Хитрых