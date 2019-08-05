Нижегородская компания реконструирует привокзальную площадь Толмачево до конца года

Нижегородское ООО ЛМС выполнит работы по реконструкции привокзальной площади новосибирского аэропорта Толмачево до конца 2019 года. За пять месяцев компании предстоит вынести около 300 км инженерных сетей, организовать новое транспортное кольцо, уложить около 31 тыс. кв. м дорожного полотна, а также организовать две парковки на 326 и 347 мест.

Общая стоимость работ в рамках выигранного компанией тендера составит 1,1 млрд руб. Реконструкция привокзальной площади проводится перед строительством нового терминала для подготовки города к проведению молодежного чемпионата по хоккею в 2023 году.

ООО ЛМС, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 250 тыс. руб. 50% принадлежит Баджаксыз Турхан Сердар, 25% – Караджа Селчук, 25% Эртем Эртан Оккеш. Выручка по итогам 2018 года составила 2,14 млрд руб., чистая прибыль – 10,64 млн руб.

Те же учредители владеют известной в Нижнем Новгороде строительной компанией «Маращстрой», в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 189 млн руб. в 2014-2015 годах. Эта компания выступала застройщиком ЖК «Седьмое Небо», ТРЦ «Небо», ТРЦ «Индиго», ТЦ «Карусель» на Комсомольской площади, Кстовского индустриального парка.

Виктория Александрова