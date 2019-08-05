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Сибирские лесные пожары

Администрация Ачинска: «До города докатывается взрывная волна»

Власти Ачинска просят жителей соблюдать спокойствие. «До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие», - сообщает администрация города. В настоящее время в администрации проходит экстренное заседание штаба, прорабатываются вопросы по готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта.

По предварительным данным, в Красноярском крае в районе села Каменка взорвался арсенал.

Оксана Павлова


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