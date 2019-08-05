В ДТП с рейсовым автобусом под Саратовом пострадали шесть человек

В Саратовской области организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадали шестеро пассажиров рейсового автобуса Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, 5 августа на федеральной трассе Сызрань – Саратов – Волгоград, на территории Красноармейского района в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Калининград – Камышин. Следователи полагают, что водитель транспортного средства нарушил требования пункта 9.9 ПДД, запрещающего движение по обочине, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Всего в автобусе, кроме водителя, находилось 16 пассажиров. У пострадавших, среди которых двое детей шести и десяти лет, диагностированы травмы средней степени тяжести. Четверо пострадавших – жители Камышина, двое – лица с двойным гражданством Германии и России, постоянно проживающие за пределами РФ. Автобус принадлежит немецкой фирме и эксплуатируется подрядной организацией Калининграда.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Марина Ковалева