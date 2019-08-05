В Дагестане более 88 тысяч человек остались без электричества

Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня, 5 августа, из-за сильного ветра в пяти районах Дагестана: Дербентском, Каякентском, Левашинском, Сулейман-Стальском и Табасаранском. Частично обесточен оказался и город Дербент. Под отключение попали более 88 тыс. человек.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального управления МЧС, в Дербентском районе обесточены 14 населенных пунктов, в Табасаранском — 4, в Левашинском — 11, в Сулейман-Стальском — 5, в Каякентском — 3. Сейчас во всех пострадавших районах работают ремонтные бригады электриков.

Юлия Рыбина, Махачкала