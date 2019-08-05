«Краснодар» сыграл вничью с лидером чемпионата на его поле

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл в четвертом туре Российской Премьер-лиги с лидером чемпионата – питерским «Зенитом». Игра прошла на «Зенит-Арене» в Санкт-Петербурге. Итог встречи – 1:1.

Как сообщают в пресс-службе «Краснодара», матч в Санкт-Петербурге стал дебютным для французского полузащитника Реми Кабелла. Он заменил в старте приболевшего накануне игры с «Зенитом» Вандерсона. «Начало встречи прошло с территориальным преимуществом гостей, но постепенно команда из города на Неве повернула игру в нужное ей русло», - говорят в клубе.

На 80-й минуте матча защитник «Зенита» Дуглас Сантос забил мяч в собственные ворота. В компенсированное время Азмун дал пас Артему Дзюбе, который восстановил равновесие.

В настоящее время по тогам четырех игр РПЛ «Краснодар» занимает пятью строчку турнирной таблицы с семью очками, как и «Рубин» с «Локомотивом». «Зенит» находится на первом месте с десятью очками.

Дмитрий Михеенко